Este domingo Universidad de Chile venció por 4-3 a Deportes Limache en una verdadera guerra de goles en el Estadio Santa Laura, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, donde la U se mantiene muy cerca de los puestos de clasificación a Copa Libertadores.

Luego del trabajo triunfo del equipo que dirige Gustavo Álvarez, conversó con BOLAVIP el periodista Rodrigo Herrera, quien hizo su análisis de esta victoria del Romántico Viajero, haciendo un reparo en un dato negativo de este resultado.

“Era una cualidad que no había demostrado mucho en el segundo semestre, por lo general Álvarez se equivocaba en los cambios. Ahora le sonó la flauta y está recuperando el nivel Lea Fernández, lo que es muy importante. Así y todo, creo que uno de los equipos que está peleando el descenso, te haga tres goles, no es bueno para la U“, comenzó diciendo.

“La U es un equipo al que le convertían poco, dentro de los márgenes de la seguridad defensiva, igual eso es inquietante, pero la victoria le permite mirar con perspectiva más positiva el Chile 2. Se quedó con una victoria súper importante, porque si hoy día la U llegaba a perder puntos, ya sea empatando o cayendo con Limache, era cerrar el año”, agregó el ex rostro de Mega.

Deportes Limache anotó tres goles en su visita a la U. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Luego, continuó con lo que se le viene a los azules en la recta final del torneo, donde solo le quedan tres partidos. El próximo contra su rival directo que es O’Higgins y trascartón frente al nuevo campeón: Coquimbo Unido.

“Creo que en el fondo, ahora hay que ratificarlo, hay que timbrarlo. Se viene un sprint final muy complejo, O’Higgins por lo demás es un equipo difícil. Ya demostró Coquimbo que los festejos no alteraron su rumbo, por lo tanto, en tres partidos se define el futuro del año de la U y también el futuro de Álvarez”, señaló Herrera.

