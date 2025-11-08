Colo Colo sufrió más de la cuenta, pero logró derrotar 2-1 a Unión Española por la Liga de Primera 2025. El conjunto de Macul tuvo que luchar, incluso, con un hombre menos en el segundo tiempo.

A pesar de ello, Rodrigo Herrera no perdonó al elenco albo: destrozó su nivel exhibido en la cancha del Estadio Santa Laura. Cuestionó duramente el rendimiento de la visita.

En conversación con BOLAVIP Chile, expresó su desazón por lo visto en el equipo dirigido por Fernando Ortiz. Para él, no hay duda de que el plantel está en uno de sus peores momentos.

“Raspó la olla, sacó un resultado muy trabajado, pero no juega bien. Si llega a clasificar a Copa Sudamericana, no va a ser por cómo juega, va a ser porque en el fondo tiene individualidades que en algún minuto aparecen”, comentó.

En dicha línea, agregó: “Es un equipo penoso, con jugadores que caminan en la cancha. Da pena y la verdad es que es curioso que el plantel más millonario del fútbol chileno para este año termine la temporada trotando”.

Colo Colo venció a Unión Española, pero no zafó de la crítica. (Imagen: Photosport)

El complejo panorama para Colo Colo

Finalmente, el periodista aludió a la posible clasificación alba a certámenes internacionales. En este momento, el club marcha octavo y no está consiguiendo dicho objetivo.

“Colo Colo tiene que ganar como sea lo que resta, este partido y los tres más, está muy cuesta arriba. La verdad es que el equipo solamente se sostiene en la calidad de un par de individualidades, nada más que eso”, cerró.

