Rodrigo Herrera analizó lo que dejó el compromiso entre la Universidad de Chile y Audax Italiano que finalizó en triunfo por 2-0 para los azules en el estadio Santa Laura. En primera instancia, el periodista aseguró que un jugador estuvo bajo las expectativas.

“Varios títulos, el primero quizás la decepción por un partido que todos esperábamos de Marcelo Díaz que no se dio. Hoy día Marcelo Díaz no fue relevante como se esperaba y como prometía el partido”, dice el comunicador en conversación con Bolavip Chile.

El comunicador asegura que este compromiso le entregará calma al Romántico Viajero que rompió una mala racha de ocho encuentros sin ganar. “Para la U este es un partido que los va a tranquilizar mucho. La U cuando comenzó a resolverlo, tenía un partido súper disputado, donde estaba para cualquiera”.

Además consideró que el cuadro azul encontró dos cosas que no venía teniendo. “Encontró el gol que es algo que no ha contado con ello durante buena parte del torneo y encontró la suerte que es una cuestión que se requiere muchas veces en el fútbol. Es un partido que libera tensiones”.

Universidad de Chile venció por 2-0 a Audax Italiano en el estadio Santa Laura (Foto: Photosport)

Herrera siente que no por ahora no se puede esperar que el elenco de Mauricio Pellegrino logre ser regular. “Esperemos que para la hinchada azul le dé un poquito de tranquilidad, porque nadie puede apostar una regularidad de un equipo que no ha mostrado esa cualidad”.

¿Cuándo vuelven a jugar Universidad de Chile y Audax Italiano?

Universidad de Chile recibirá a Everton el sábado a las 17:30 en el estadio Sausalito de Viña del Mar por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023. Por su parte, Audax Italiano será local ante Ñublense el domingo a las 20:00 en el estadio Bicentenario de La Florida.