Universidad de Chile hizo un buen partido en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Alianza Lima, donde fue superior al cuadro peruano y tuvo buenas chances para ganar, pero falló en la definición.

La llave quedó abierta y espera por su desenlace que se llevará a cabo en la ciudad de Coquimbo, ya que los azules no pueden usar el Estadio Nacional por la cercanía que tiene con la inauguración del Mundial Sub 20.

Díaz en riesgo para la revancha. | Foto: Photosport

El salir de Santiago podría no ser el único dolor de cabeza para Gustavo Álvarez, ya que todo indica que perderá para la revancha ante Alianza Lima a Marcelo Díaz, jugador que salió lesionado en el compromiso de ida.

Aún se está a la espera para determinar si son solo molestias o un desgarro, lo cual podría marginarlo de la revancha y después tenerlo alejado de las canchas por un buen tiempo si es que se diagnostica lo peor.

Así las cosas, Gustavo Álvarez y los hinchas de Universidad de Chile rezan para que lo de Marcelo Díaz no sea nada grave, un jugador que parecía cortado por el DT y cuando le volvieron a dar la oportunidad respondió con creces en el cuadro azul.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

El próximo jueves 25 de septiembre a las 9:30 de la noche, Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo para enfrentar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.