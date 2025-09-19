El empate 0-0 conseguido por Universidad de Chile ante Alianza Lima como visitante por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana ha generado distintas opiniones entre comentaristas y expertos.

Para muchos, la igualdad sin goles dejó un gusto a poco por lo que exhibieron los azules en el barrio de Matute donde contaron con la ventaja de un hombres más tras la expulsión de Carlos Zambrano. Para otros, el 0-0 le permite a la U dejar la llave totalmente abierta y con el favor de definir de local.

En esa línea, el periodista deportivo Cristián Caamaño expuso que el conjunto universitario es el gran favorito para quedarse con la llave por expuesto en la capital peruana, donde si bien no logró sacar diferencias en el marcador, sí fue ampliamente superior en el trámite.

La U dejó la llave abierta tras igualar 0-0 en la ida contra Alianza Lima (Getty Images).

“El partido en Lima siempre se jugó donde quiso la U. Dominaron y no lo transformaron en goles, pero sufrió menos que en el Campeonato Chileno”, apuntó Caamaño en el programa ESPN 360.

Luego, el rostro televisivo resaltó la actuación de dos importantes figuras: “La calidad que tuvieron Assadi y Altamirano para sacarse a los jugadores de Alianza Lima se va a repetir en Chile. La U de aquí a una semana corrige y gana la llave. Si queda eliminada es responsabilidad de la U, porque el favoritismo está intacto”, afirmó.

“Por algo eligieron el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Esa cancha está acorde de lo que necesita la U. No se va a hipotecar la clasificación por eso. La eligieron porque es idónea para Gustavo Álvarez”, cerró.

Cuándo se juega la revancha entre la U y Alianza Lima

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima se disputará el próximo jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, sin aforo de público debido al duro castigo que recibieron los azules por parte de Conmebol tras los incidentes en Avellaneda.