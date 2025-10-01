Universidad de Chile vive una realidad de contrastes en la Liga de Primera 2025 y en la Copa Sudamericana, situación que desconcierta a sus acérrimos y apasionados hinchas.

En el plano local, el equipo de Gustavo Álvarez ha entrado en una espiral de resultados negativos que lo han hecho perder terreno, alejándose peligrosamente del líder Coquimbo Unido. Esto contrasta de manera radical con su brillante campaña internacional, donde el club laico está instalado en unas históricas semifinales, instancia en la que deberá enfrentar a Lanús.

En medio de la irregularidad, todas las esperanzas de recuperación recaen en su dupla creativa: Lucas Assadi y Javier Altamirano. Aunque el funcionamiento colectivo ha decaído, la química entre ambos volantes se mantiene como el principal argumento ofensivo del equipo.

Javier Altamirano le regala un boxer de Naruto a Lucas Assadi

Y en el fútbol, a veces los detalles más pequeños y extrafutbolísticos son los que mejor reflejan el ambiente de un camarín.

En la antesala del partido contra Deportes La Serena, en un momento donde el equipo necesitaba señales positivas, Assadi compartió un particular regalo recibido de parte de su principal socio en la cancha, Altamirano: unos llamativos boxers con diseños del popular anime “Naruto”.

“Oye, yo quiero darles las gracias a Altamirano porque me compró unos boxer de Naruto. Gracias”, dijo el joven volante azul, sellando el agradecimiento con un beso en la mejilla de un sonriente Altamirano.

Los boxer que le regaló Altamirano a Assadi | FOTO: Captura

“Y no son de algodón, son térmicos para los partidos”, aclaró el ex Estudiantes de La Plata.

El gesto, que evidencia la inquebrantable amistad y buena química entre los dos pilares creativos del equipo, fue interpretado por los hinchas como un acto de unidad frente a la adversidad.

Mira el momento entre Lucas Assadi y Javier Altamirano: