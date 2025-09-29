Universidad de Chile sufrió un nuevo y duro traspié dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ igualaron a un tanto ante Deportes La Serena y se complica en lo que es la lucha por el título y además de lo que es el cupo al Chile 2 pensando en competencias internacionales para el 2025.

Sobre lo que es esto, el ex entrenador azul César Vaccia conversó en exclusiva con Bolavip Chile y comentó lo que fue el rendimiento del ‘Romántico Viajero’ en este partido, en la que deja en claro que la U se le complica con todo la lucha por el título y el Chile 2.

“La verdad que matemáticamente nos complica este resultado, ahora incluso arriesgamos el Chile 2, en definitiva lo menos a lo que puede aspirar este equipo por el plantel que tiene y por todo lo que ha hecho hasta acá. Ganamos un punto”, parte señalando Vaccia.

En esa línea, el ex DT agregó “yo no soy de criticar a los jugadores menos después de los partidos, yo soy el responsable final de hacer el equipo y si yo pensaba que con ese equipo ganaba el partido, entonces es mi responsabilidad, no podría endosarle la responsabilidad a jugadores que han jugado poco, por ejemplo Tapia ¿de cuándo que no juega? no voy a pretender yo como DT que justo hagan el partido de su vida”.

El entrenador campeón con la Universidad de Chile apunta a que la gran responsabilidad de un nuevo partido sin victorias para los ‘Azules’ es culpa del entrenador Gustavo Álvarez, ya que él es el que organiza el partido con un equipo completamente alternativo.

En la U la igualdad con La Serena fue un duro golpe | Foto: Photosport

“Yo no soy de echar culpa, generalmente cuando uno toma este tipo de decisiones, como por ejemplo poner un equipo alternativo, pensando que con ese equipo puede que le cueste un poco más, pero sale a ganar, pero si las cosas no resultan, es mi responsabilidad”, remarca.

Finalmente, Vaccia indicó que Gustavo Álvarez tomó un importante riesgo con lo que es esta decisión, en la que poner en cancha a varios jugadores que habitualmente no son titulares, puede terminar costando muy caro al equipo en su forma de jugar.

“Yo no puedo decir que ‘desconfíe en tal jugador y él no rindió’ eso no corresponde, porque obviamente está implícito el hecho con un jugador que hace muchos partidos que no juega, no es titular y solo entrena, cuando viene la etapa de evaluación, el partido en sí, la cosa es diferente, el riesgo lo asumió y no salió”, cerró.