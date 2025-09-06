El plantel profesional femenino de Universidad de Chile se prepara para la edición 2025 de la Copa Libertadores. Sin embargo, no todo es alegría en las azules en la antesala del certamen continental.

¿La razón? El plantel dirigido por Cristóbal Jiménez no podrá contar con el apoyo deseado. El porqué es evidente: la prohibición sobre los fanáticos laicos en la Provincia de Buenos Aires.

Luego del escándalo acontecido en el encuentro entre el primer equipo masculino e Independiente en Avellaneda, la APREVIDE determinó que ningún hincha azul podrá ingresar a recintos deportivos en el territorio mencionado.

Una determinación que provoca temor entre las jugadoras de Universidad de Chile. Al menos, así lo expresó Rebeca Fernández en la previa de la competencia a disputarse entre el 2 y 18 de octubre en las localidades de Morón y Banfield.

“Es difícil y triste a la vez. Creo que habían familias que querían ir a vernos entonces es como que nos pongan límites en ese sentido“, comenzó señalando a La Magia Azul.

En dicha línea, agregó: “Para nosotras también, porque no vamos a estar tranquilas teniendo a un familiar ahí y por el simple hecho que sean chilenos, ya es un tema. Estamos un poco tristes”.

Rebeca Fernández expresó su preocupación por el viaje de Universidad de Chile a Argentina.

El grupo de Universidad de Chile en la Copa Libertadores 2025

Cabe destacar que Las Leonas dirán presentes en el grupo D de la competencia. Enfrentarán a las campeonas del fútbol colombiano (aún no se define), Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay.