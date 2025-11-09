Universidad de Chile tiene hoy un duelo decisivo en la Liga de Primera, en el que el ‘Romántico Viajero’ se verá las caras ante Deportes Limache, en donde tiene la gran misión de sumar un triunfo para seguir firme en la lucha por ingresar a la Copa Libertadores 2026.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez buscan sumar una nueva victoria tras lo que fue la conseguida a mitad de semana ante Everton de Viña del Mar por 2-0, la que le permita sumar los tres puntos en esta ardua lucha por los cupos a Chile 2 y Chile 3.

A comparación de lo que fue el último partido, una gran sorpresa preparó el DT azul para este duelo, en la que el volante Israel Poblete ingresará al equipo titular, dejando en el banco de suplentes a Maximiliano Guerrero.

De esta forma, la Universidad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Matías Sepúlveda en la defensa; Marcelo Díaz, Israel Poblete, Charles Aránguiz, y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en delantera.

Universidad de Chile confirma su onceno | Foto: Photosport

Universidad de Chile llega a este duelo en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 45 unidades, mientras que Deportes Limache se encuentra en el antepenúltimo lugar con 22 puntos.

El duelo entre Universidad de Chile y Deportes Limache se disputará esta jornada a partir de las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura y el juez del partido será Felipe González.