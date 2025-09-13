Luego de una semana donde no se sabía si se jugaba o no la Supercopa, Universidad de Chile tuvo este sábado su último entrenamiento antes de enfrentar a Colo Colo mañana domingo 14 de septiembre a las 15:00 en el estadio San Laura.

Con la confirmación del partido, Gustavo Álvarez se metió de lleno en lo que será este encuentro mirando de reojo lo del 18 de septiembre ante Alianza Lima en la capital peruana.

El DT concentró a 23 jugadores para medirse ante el archirrival, y entre los nombres destaca el de Sebastián Rodríguez, quién no fue considerado ante Colo Colo en el partido por la Liga de Primera en el Monumental.

Según información de La Magia Azul, las grandes ausencias son Israel Poblete, el que aún no se recupera de su desgarro y el central Nicolás Ramírez.

El plantel de Universidad de Chile vivió su banderazo en el hotel de concentración (La Magia Azul).

Los citados de la U para la Supercopa

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli.

Defensas: Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Ignacio Tapia, Antonio Díaz, Nicolás Fernández y David Retamal.

Volantes: Marcelo Díaz, Rubén Vera, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda, LucasAssadi, Javier Altamirano y Felipe Salomoni.

Delanteros: Leandro Fernández, Maximiliano Guerrero, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra, Ignacio Vásquez y Benjamín Aravena.