Ya está todo dicho, oleado y sacramentado: La Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo, se jugará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 en duelo que se realizará en el estadio Santa Laura.

Los azules pidieron formalmente la suspensión del encuentro considerando su compromiso ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana el 18 de septiembre, sin embargo la ANFP rechazó la petición y se mantuvo firme en la idea de jugar.

En lo futbolístico los universitarios también tuvieron malas noticias porque a mitad de semana al centrodelantero Lucas Di Yorio, quedó descartado para este duelo, y también para los cuartos de final de la Sudamericana. El delantero arrastraba una lesión en su rodilla y para evitar mayores complicaciones, el atacante pasó por el quirófano exitosamente.

La ausencia del espigado argentino le da un nuevo dolor de cabeza a Gustavo Álvarez que ya tiene lesionado al volante Israel Poblete y en duda a Nicolás Ramírez.

Volvamos al tema del “9”. El reemplazante natural para Di Yorio, es Rodrigo Contreras, quién ha perdido protagonismo en el último tiempo, pero su entrega en cada minuto que le toca jugar y las ganas de demostrar que es útil para el equipo, lo ponen en la primera opción.

Pero así como el Tucu tiene sus armas, Nicolás Guerra también, y de hecho fue uno de los elegidos por Álvarez para entrar en el segundo tiempo junto a Contreras. El 11 se ha ganado la confianza del DT, y tácticamente es importante para el estratega.

Gustavo Álvarez debe elegir al reemplazante de Lucas Di Yorio.

La tercera opción es Leandro Fernández, el que no ha tenido una buen segundo semestre, primero, por la lesión, y luego porque no ha encontrado su nivel, siendo un punto de inflexión el penal que desperdició ante Cobresal, que pudo al menos ser el empate en el Estadio Nacional.

No es un secreto que Gustavo Álvarez ha perdido la confianza en el delantero, y esto se vio graficado en el clásico ante Colo Colo en el Monumental donde prefirió a Guerra por sobre el Pájaro Loco.

¿Cuándo se define el reemplazante de Lucas Di Yorio?

Como viene siendo costumbre en los últimos partidos, Universidad de Chile tendrá su último entrenamiento este sábado en el Centro Deportivo Azul, ahí el estratega Gustavo Álvarez va a determinar quién reemplaza al lesionado Di Yorio.