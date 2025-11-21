El vínculo entre Universidad de Chile y Eduardo Vargas permanece intacto pese al paso del tiempo. Cada gesto relacionado con “Turboman” suele despertar una respuesta masiva entre los hinchas, que siguen viendo al delantero como uno de los grandes íconos de la era reciente.

Su legado en la Copa Sudamericana 2011 marcó a toda una generación, y cualquier movimiento en redes sociales que lo involucre mueve emociones y recuerdos.

En paralelo, el atacante vive una nueva etapa en el fútbol chileno luego de su llegada a Audax Italiano, club al que arribó en medio de una expectación gigante por parte de los fanáticos de la U, quienes durante el mercado de fichajes pasado soñaron con su retorno. Finalmente, aquel deseo no se concretó, generando una mezcla de nostalgia y resignación que todavía se expresa en cada interacción.

Eduardo Vargas enfrentando a la U con la camiseta de los Itálicos | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Por eso, cuando la U publica algo relacionado con Vargas, el ambiente azul reacciona con fuerza.

Mensaje a Eduardo Vargas desató una ola de reacciones entre los simpatizantes azules

Este jueves 20, el Romántico Viajero aprovechó sus redes sociales para enviar un afectuoso saludo de cumpleaños al ex Nacional de Uruguay.

Sin embargo, lo que parecía un mensaje rutinario terminó generando una ola de reacciones inesperada. La publicación superó rápidamente los mil comentarios y se convirtió en un verdadero termómetro de la hinchada azul, que transformó el saludo en un espacio de expresión colectiva.

Y lejos de mostrar rencor por su frustrado regreso en julio, la mayoría de los fanáticos aprovechó la instancia para pedirle que vuelva al club laico.

Los comentarios de los hinchas de la U a Eduardo Vargas: