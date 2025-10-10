Universidad de Chile mantiene en incertidumbre la continuidad de Gustavo Álvarez. A pesar de que su eventual salida era un rumor en un principio, el DT dejó sobre la mesa la posibilidad de abandonar el club a fines de 2025.

Ante ello, Héctor “Tito” Awad entró en shock. En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista lamentó los dichos del entrenador azul: desea que se mantenga en el cargo. No quiere ni pensar en tener que despedirlo.

“Me preocupa, porque lo admiro y porque quiero que siga en la U, aunque puede haber fracasado en la obtención de logros. No me gustaría que se fuera y me preocupa. Como dicen los políticos: me preocupa y me ocupa”, lanzó.

Luego, el comunicador analizó lo declarado por el estratega de Universidad de Chile y detectó un giro en su manera de comunicarse. Para él, algo cambió en su relación con el club.

“La verdad que él está dejando una puerta abierta y eso sí me preocupa. O sea, si hubiera tenido una entrevista hace seis meses, no habría contestado lo que contesta hoy día“, argumentó.

Gustavo Álvarez encendió la alarma en Universidad de Chile: no tiene definida su continuidad. (Photosport)

¿Se va de Universidad de Chile? El futuro de Gustavo Álvarez

Finalmente, Tito Awad intentó descifrar el siguiente paso del director técnico. Para él, no hay que buscar más: la Selección Chilena lo está tentando. Intuye que quiere dirigir un país.

“Creo que él está viendo la posibilidad o de Selección Chilena o de Selección Peruana, no me cabe ninguna duda“, reflexionó.

“Eso es muy apetecido por los técnicos, las selecciones de diferentes países. Así que ni Dios lo quiera, pero me da la impresión que él tiene abierta la puerta para buscar otro horizonte“, cerró.