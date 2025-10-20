Universidad de Chile festeja la continuidad de uno de sus máximos emblemas del actual plantel. El conjunto azul se adelantó al mercado de fichajes y le renovó el contrato a un crack.

A través de redes sociales, la institución reveló que Fabián Hormazábal decidió extender su vínculo, el que concluía en diciembre de 2025. Se mantendrá por tres años más en los universitarios.

“¡Lo habíamos anunciado y ya es oficial! Fabián Hormazábal renovó su vínculo junto a Universidad de Chile y seguirá siendo una pieza clave de la defensa azul hasta la temporada 2028″, detalló el comunicado.

En dicha línea, agregó: “Hoy, con miras al futuro, estamos felices de seguir contando con Fabián y le deseamos el mayor de los éxitos junto a Universidad de Chile“.

Cabe destacar que el acuerdo ya había sido destapado por la directiva del club y su representante. Eso sí, faltaba el dato sabroso: por cuánto tiempo más permanecería vestido de azul.

Universidad de Chile ratificó la permanencia de Fabián Hormazábal por tres temporadas más. (Créditos: Photosport)

Fabián Hormazábal está feliz en Universidad de Chile

A su vez, la misiva incluyó un mensaje del lateral derecho y seleccionado chileno. No escondió su satisfacción por permanecer en la escuadra a la que arribó a comienzos de 2024.

“Me lo tomo con mucha alegría y orgullo. Desde el primer día ha sido un honor estar acá y poder seguir me llena de motivación para lograr más cosas“, confesó el oriundo de Machalí.