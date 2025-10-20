Universidad de Chile tiene un referente para sus nuevas generaciones: Lucas Assadi. El talentoso mediapunta vive un magnífico momento en el club y eso queda demostrado fuera de la cancha.

¿La razón? Los hinchas más pequeños lo tienen como ejemplo y ello lo demostró Joaquín. A sus 8 años, juega fútbol y cada vez que celebra lo hace como el oriundo de Puente Alto.

Así lo exhibió su mamá, Cindy, a través de TikTok. Mediante una publicación en dicha plataforma, reveló que su hijo sigue los pasos del ’10’ de los azules en cada cancha que va.

Luego de convertir un gol, se acercó al borde de la cancha y pidió una máscara. Sus compañeros lo observaron y le entregaron espacio para que hiciera lo suyo: festejar como un ninja.

Ante ello, los fanáticos de Universidad de Chile llenaron de comentarios el video mencionado. El orgullo por el surgido de la cantera es notable: hay esperanza en la promesa de la institución.

Cabe destacar que durante esta temporada, Lucas Assadi ha disputado 28 compromisos con la camiseta azul. En ellos, ha logrado anotar 11 goles y asistir en seis ocasiones.

La celebración de Lucas Assadi en Universidad de Chile es furor. (Photosport)

La celebración al estilo Lucas Assadi en Universidad de Chile