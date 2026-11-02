El histórico comentarista partidario de la U lapidó la actuación del elenco azul y criticó con dureza las decisiones de Fernando Gago.

La derrota de Universidad de Chile por 1-0 ante Universidad Católica en el Clásico Universitario sigue generando reacciones. El conjunto dirigido por Fernando Gago dejó una pobre imagen en el Claro Arena, y sufrió un duro tropezón que complica sus aspiraciones por quedarse con el Chile 2 en la Liga de Primera.

Uno de los más críticos con la actuación de la U en Las Condes, fue Tito Awad. El histórico comentarista identificado con el Romántico Viajero, conversó con Bolavip Chile y lanzó duras críticas por la presentación del elenco estudiantil.

Tito Awad cargó duramente contra Fernando Gago en la U (Photosport).

“No sé si la U fue a San Carlos de Apoquindo. Me dio vergüenza la U, le quedó grande el clásico universitario, se asustó. No llegamos ni una vez al arco en 99 minutos de juego, apenas con un tiro de Vargas que pasó rozando el palo. No tuvimos ninguna otra oportunidad de gol”, disparó.

El comentarista tampoco tuvo piedad con las decisiones de Fernando Gago. “Tenemos un técnico que lee pésimos los partidos, que no sabe hacer los cambios. Colectiva e individualmente fue uno de los peores partidos”, sostuvo Awad.

En esa misma línea, Awad matizó las expectativas que generó la U con sus últimas goleadas. “Por eso yo guardo mesura cuando se le gana 4-1 a Everton o 6-0 a Ñublense, porque el hincha al tiro dice ‘este equipo no lo para nadie… este equipo va a pillar a Colo Colo’… creo que en la vida hay que tener equilibrio”, manifestó.

Publicidad

Tito Awad no quiere a Fernando Gago para 2027

Las críticas del comentarista de La Magia Azul también apuntaron a la continuidad de Gago. Y es que pese a los números del argentino, el rendimiento del equipo no lo termina por convencer: “A mí esta U no me ha llenado el gusto en todo el año. Podrán decir que los datos numéricos son favorables para Fernando Gago, pero yo creo que deja mucho que desear. Yo sé que tiene contrato, pero por mí no lo tendría el próximo año. Insisto, vergonzoso lo que hizo la U en San Carlos de Apoquindo. La Católica hizo el negocio y la U ni siquiera el empate le alcanzó”, sentenció.

En síntesis…

Tito Awad criticó con dureza a Universidad de Chile tras caer ante la UC.

criticó con dureza a tras caer ante la UC. Universidad Católica derrotó 1-0 a los azules en el Claro Arena.

derrotó a los azules en el Claro Arena. El comentarista pidió la salida del técnico Fernando Gago para el 2027.