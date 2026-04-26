Tito Awad no se nubla con la sangre joven en la U y destaca a este jugador: “No se puede jugar mejor”

Universidad de Chile está de fiesta tras el triunfo en el Clásico Universitario ante Universidad Católica, compromiso que se quedaron por la cuenta mínima y se mantienen invicto en esta calidad de partidos en lo que va del 2026.

Más allá de la alegría azul, Tito Awad puso paños fríos y, si bien celebró el triunfo de la U ante la UC, mantiene que se tiene que jugar con los dientes afilados en todos los partidos y no solo en los ‘importantes’.

“No basta con ganar solo los clásicos, porque le ganamos a Colo Colo, Católica y al actual campeón y después perdemos con cualquiera. Es como que los otros partidos los mirara por debajo del hombro”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Tito Awad fascinado con Zaldivia. | Foto: Photosport

Awad está en llamas, diciendo que “Lo de hoy fue un verdadero poema en el primer tiempo, con tres ‘cabros chicos’ que son absolutamente titulares. Arce, Barrera y Vásquez, se encontró gente de la casa y estoy muy feliz”.

“En el segundo tiempo sufrimos, pero tampoco es que Católica llegó mucho. Hoy un nombre que vuelvo a rescatar y es anómalo en el fútbol: Zaldivia. No se puede jugar mejor, es un baluarte de la defensa”, cerró.

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Lo cierto es que Matías Zaldivia desde su llegada a Universidad de Chile se ha transformado en un verdadero estandarte de la defensa azul y, más allá de su pasado albo, la hinchada de la U ya lo adoptó como un bullanguero más.

En síntesis

Universidad de Chile derrotó 1-0 a Universidad Católica y se mantiene invicto en clásicos este 2026.

Tito Awad destacó la titularidad de los juveniles canteranos Arce, Barrera y Vásquez en el triunfo.

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