Johnny Herrera sorprendió con su petición: postuló a una figura de Universidad de Chile a la Selección Chilena. El ídolo del cuadro azul se la jugó con un relegado delantero de la institución.

Luego de la caída ante Uruguay, el mítico portero aseguró que Nicolás Guerra podría ser el referente de área que La Roja necesita. Sin embargo, el retirado portero encontró un rápido rechazo.

¿De quién? Tito Awad conversó con BOLAVIP Chile y lapidó tal opción. La razón, para él, es evidente: el maipucino ni siquiera ha logrado ser titular en los azules durante 2025.

“Con todo el respeto que me merece Nico, no. No es un goleador de raza y la selección necesita uno. Así que no, no estoy de acuerdo“, comenzó señalando el periodista.

En dicha línea, aseguró que no es un jugador seleccionable y lanzó: “Es el tercer atacante de la U. O sea, está antes (Lucas) Di Yorio, (Rodrigo) Contreras y después está él”.

Finalmente, el comunicador y furibundo hincha azul, comentó: “Yo no estoy matando en ningún caso a Nico Guerra. Estoy diciendo solamente que bajo mi punto de vista, no es el nueve que necesita la selección”.

Tito Awad rechazó la opción de ver a Nicolás Guerra en la Selección Chilena. (Photosport)

Los números de Nicolás Guerra en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el atacante ha disputado un total de 28 encuentros con la camiseta azul. En dichos partidos, logró anotar cinco goles y aportar con cuatro asistencias.