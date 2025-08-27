Universidad de Chile está expectante antes de conocer su inminente castigo tras los incidentes contra Independiente de Avellaneda. ¿Qué pena recibirán los azules? Juan Cristóbal Guarello se la jugó con el fallo.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista analizó el caso y adelantó cuál debería ser la determinación CONMEBOL. Para él, no hay duda de que los azules jugarán la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

“Creo que el escenario más realista es: va a pasar la U. No van a dejar un cuartos de final pelado. Por todos los antecedentes, lo lógico es que se mantenga el resultado o gana la U 3-0″, comenzó señalando.

“Yo creo que van a mantener el 1-1, clasifica la U. Luego, los cuartos de final la U juega sin público y el resto de la copa juega sin público. Imagínate que la U llega a la final en Bolivia… no pueden viajar hinchas”, agregó.

En dicha línea y anticipándose ante un hipotético escenario, advirtió: “Si es que llega la U a la final, se va a armar un mambo ahí… quién puede viajar, quién no puede viajar“.

Juan Cristóbal Guarello cree que Universidad de Chile dejará en el camino a Independiente. (Créditos: Photosport)

Tranquilidad para Universidad de Chile

Finalmente, King Kong se manifestó sobre la conferencia de prensa del presidente de Independiente: cuestionó duramente lo expresado por Néstor Grindetti. Le restó peso a sus palabras.

“Yo creo que simplemente están forzando su propio relato, ya están atrapados en él. Están avanzando sobre donde se han instalado y bueno, también hay cierto nerviosismo”, reflexionó.

“Esto es igual que en el boxeo: el que habla mucho, tiene miedo. Entonces, Independiente ha hablado mucho, cambiado versiones, avanzado, reculado…”, concluyó.