Universidad de Chile fue superior a Colo Colo con 11 y obviamente con 10. Una rotunda goleada por 3-0 del Romántico Viajero para conseguir su segunda Supercopa de Chile. Tito Awad quedó en éxtasis tras el triunfo, el cual considera como una revancha de la derrota por 1-0 en el estadio Monumental.

“Una jornada redonda de la U, ganando 3-0. Vengamos la derrota del otro día, así de simple, más allá de lo supercampeón y todo, creo que lo importante es que vengamos la derrota, vengamos las molestias, las burlas, vengamos la decisión de la ANFP, vengamos lo que quería la dirigencia de Colo Colo, porque decían a estos les vamos a ganar, porque están pendientes de otra cosa”, comentó en La Magia Azul.

El reconocido comunicador azul lanzó hasta una frase dieciochera: “Vino la U y bailó cueca con Colo Colo, así de simple, no hubo puntos bajos en ninguna parte del equipo, no hubo puntos bajos en lo colectivo”.

Además, elogió a cuatro futbolistas: “Un equipo ágil, un equipo que mostró cosas muy parecidas al año pasado, con jugadores relevantes como Assadi, como Guerra hoy día, como Altamirano que es el cerebro del equipo, realmente espectacular, por ahí pasa el fútbol de la U. Un Hormázabal increíble, es demasiado bueno”.

Universidad de Chile se consagró en la Supercopa 2025. (Foto: Photosport)

Tito Awad orgulloso con Universidad de Chile

El comunicador está feliz y vive de forma orgullo el triunfo ante el clásico rival: “Creo que uno sólo puede sentir orgullo por este equipo. No era fácil ganarle a Colo Colo, por más malo que sea. Ellos sacan de algún sombrero el conejo”.

Ahora, la U se concentrará en el partido ante Alianza Lima del próximo jueves 18 de septiembre a las 21:30 en Matute por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025.