Universidad de Chile tiene una gran oportunidad para instalarse en semifinales de la Copa Sudamericana. Los Azules empataron sin goles ante Alianza Lima en Perú y ahora todo se definirá este jueves a las 21:30 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por los cuartos de final vuelta.

Gustavo Álvarez no tendrá para aquel compromiso a Marcelo Díaz. El Chelo sufrió un desgarro que le impedirá estar en el importante compromiso. Por eso, se debe buscar un reemplazante en el elenco titular. Tito Awad entregó su opinión y dejó claro que quiere que Sebastián Rodríguez entre en lugar de Carepato.

“Por lo que jugó: Rodríguez. Es lo más aproximado a imitar el juego de Marcelo Díaz, eso significa que es lento, pero es rápido de mente. Creo que el nombre es Rodríguez”, opinó el reconocido comunicador Azul en conversación con BOLAVIP.

También no quiere un cambio de puesto para Javier Altamirano: “A mí no me saquen a Altamirano ni me lo bajen a esa posición porque lo perdemos. Así que mi nombre es Rodríguez”.

Tito Awad asegura que Sebastián Rodríguez debe reemplazar a Marcelo Díaz. (Foto: Photosport)

Tito Awad le da su confianza a Nicolás Guerra

El comentarista considera que Nicolás Guerra debe seguir como titular en el equipo: “Mantengo a Assadi con Guerra. Si la U no ha jugado mal los últimos dos partidos, el clásico acá y también con Alianza allá tuvo momentos buenos”.

Además, menciona que otros jugadores deben esperar su chance: “Mantengo a Guerra y después veo si puedo meter a Di Yorio o Fernández, pero lea tiene que volver a ganarse el puesto de a poco”.