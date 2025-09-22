La visita de Universidad de Chile a Alianza Lima el pasado jueves no fue nada cómoda para los azules, quienes fueron amedrentados por los hinchas locales desde el primer minuto que tocaron suelo peruano.

A lo anterior se suma una denuncia del club peruano sobre el cuadro universitario, quienes aseguraron que hinchas azules -quienes no podían asistir al estadio- lo hicieron con credenciales de prensa.

Juan Cristóbal Guarello, comunicador y animador de La Hora de King Kong, abordó la polémica: “Alianza Lima puso una denuncia en contra de Universidad de Chile porque unos vivos se colaron en el estadio y entraron con credencial de periodistas siendo hinchas”, dijo.

La U recibe este jueves a Alianza Lima en Coquimbo. | Foto: Photosport

“Este compadre, que no sé si entró a través de una página partidaria, lo cierto es que se anduvo exhibiendo en Redes Sociales. Hay una denuncia de Alianza contra la U en la CONMEBOL por esto”, agregó.

Guarello anticipa lo que pueda determinar el ente rector del fútbol sudamericano contra los azules: “Al ocurrir esto, habría roto el castigo de la CONMEBOL por el partido ante Independiente. Lo que hizo este tarado le puede salir caro. No le van hacer perder los puntos, pero le van hacer perder plata”.

“Cuidado con eso, porque la CONMEBOL es muy rápida para castigar y sacar plata, y acá la U se la dio en bandeja a la CONMEBOL”, complementó en el cierre sobre el castigo que podría recibir Universidad de Chile en esta pasada.

Universidad de Chile vs. Alianza Lima, día y hora

Este jueves 25 de septiembre a las 9:30 de la noche, Universidad de Chile recibirá la visita de Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, compromiso válido por la revancha de los cuartos de final de Copa Sudamericana.