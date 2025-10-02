Universidad de Chile se encuentra en una etapa definitiva de lo que es la temporada 2025, en la que los ‘Azules’ se encuentran en las semifinales de la Copa Sudamericana, en donde se enfrentarán a Lanús.

A pesar de que todo el foco está en la competencia internacional, la dirigencia azul ya empieza a cranearse en lo que será el próximo año, en donde ya empiezan a ver movimientos sobre los nombres que pueden seguir o no en el club.

En las últimas horas, una importante doble noticia es la que se ha dado a conocer para los hinchas del ‘Romántico Viajero’, en la que dos de sus grandes figuras tendrían todo acordado para renovar con la U.

Aránguiz y Hormazábal seguirían en la U

Según señaló Radio ADN, los ‘Azules’ ya tienen amarrada la renovación del defensor Fabián Hormazábal y el volante Charles Aránguiz, quienes seguirían en la U. de Chile para el 2026.

Aránguiz y Hormazábal seguirían en la U | Foto: Photosport

La situación del ‘Rayo’ está muy esclarecida desde hace un tiempo, en la que desde nuestro sitio informamos que el seleccionado nacional tendría todo conversado para seguir en la U, algo que podría oficializarse en las próximas semanas.

Por parte del ‘Príncipe’, el crack azul tendría todo listo en base a lo que es la renovación automática de su contrato tras cumplir los partidos estipulados para aquello, en la que de cierta forma, igual habría un arreglo en su acuerdo para seguir en el club.

De esta forma, en la Universidad de Chile hay gran alegría tras poder asegurar la continuidad de estos dos importantes jugadores para lo que será la temporada 2026.