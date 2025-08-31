El fútbol chileno vive la antesala de la edición 198 del Superclásico, el duelo más esperado del país entre Colo Colo y Universidad de Chile, que se disputará este domingo en el Estadio Monumental.

La cita en el recinto deportivo de Macul promete ser histórica, con ambos equipos buscando la supremacía en la cancha y la alegría de sus respectivos hinchas.

Tras días de preparación y evaluaciones, tanto Gustavo Álvarez como la dupla interina Hugo González y Luis Pérez dieron a conocer las nóminas oficiales para el trascendental encuentro.

Los citados de Colo Colo:

Citación de Colo Colo | FOTO: Instagram

Los citados de Universidad de Chile:

Citación de U. de Chile | FOTO: Instagram

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico 198?

El Superclásico se disputa este domingo 31 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental, con arbitraje de Cristián Garay.

¿Dónde ver el choque de Colo Colo vs U. de Chile?

Este partidazo será transmisión exclusiva de TNT Sports Premium en televisión y en streaming por la plataforma de pago HBO Max, pero con suscripción al canal deportivo antes mencionado.