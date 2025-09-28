Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar a Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025. El cuadro laico sorprendió con su formación titular para este duelo.

Por decisión técnica de Gustavo Álvarez, el once inicial estará compuesto por relegadas figuras del plantel. El DT movió la pizarra y planteó un equipo alternativo ante el elenco granate.

Un claro ejemplo de ello: Cristopher Toselli reemplazará en el arco a Gabriel Castellón. A su vez, la retaguardia para este compromiso será completamente nueva y vivirá su estreno.

El único regularmente estelar es Nicolás Ramírez, que será acompañado por Ignacio Tapia y David Retamal en el fondo. Los carrileros serán Antonio Diaz y Nicolás Fernández.

En tanto, el mediocampo de Universidad de Chile estará poblado, sorprendentemente, por Felipe Salomoni, Sebastián Rodríguez y Maximiliano Guerrero. Una arriesgada apuesta del entrenador.

¿Y en delantera? El cuerpo técnico depositó su confianza en Leandro Fernández y Rodrigo Contreras. Una oportunidad para ambos atacantes para recobrar sus respectivos niveles.

Gustavo Álvarez se la jugó por una formación titular alternativa en Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

La formación de Universidad de Chile ante Deportes La Serena

El once azul será con: Cristopher Toselli; David Retamal, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia; Nicolás Fernández, Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni, Antonio Díaz; Leandro Fernández y Rodrigo Contreras.

El partido entre azules y granates, válido por la Liga de Primera 2025, se jugará este domingo 28 de septiembre. Será desde las 15:00 horas en el Estadio La Portada.