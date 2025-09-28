Universidad de Chile se pone al día en la Liga de Primera al visitar a Deportes La Serena, partido que debía disputarse el domingo 14 de septiembre, pero que se pospuso para realizar la cuestionada Supercopa que ganó la U tras imponerse a Colo Colo.

La U intentará remontar posiciones porque sólo tiene 38 unidades y quedó muy lejos del puntero Coquimbo Unido, por eso es vital que los azules obtengan los tres puntos, considerando que tienen otro partido pendiente (ante Everton).

¿Dónde se puede ver el partido de la U ante La Serena?

El encuentro entre Deportes La Serena, el local, y Universidad de Chile, el visitante, se puede ver a partir de las 15:00 por la señal TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX .

Revisa los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)