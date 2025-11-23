Universidad de Chile hoy disputa un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez llegan a este duelo con la gran misión de poder obtener un triunfo para lo que es su lucha por el Chile 3, el que hoy en día disputa con su rival de turno.

Para este duelo, el estratega azul lanzará lo mejor que tiene en el campo de juego, considerando lo que es la ausencia de Franco Calderón por suspensión y la de Lucas Assadi por suspensión y lesión.

De esta forma, la Universidad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez en la defensa; Maximiliano Guerrero. Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en ataque.

La U quiere seguir en la senda del triunfo | Foto: Photosport

El duelo entre O’Higgins de Rancagua y Universidad de Chile se disputará este domingo 23 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

En Síntesis…