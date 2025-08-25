Universidad de Chile tomó importantes decisiones en el último mercado de fichajes. Una de ellas, dejar partir a una joven figura: a sus 19 años lucha por el protagonismo en la Segunda División.

Y con tan solo dos encuentros en el cuerpo representando a Deportes Puerto Montt, se está convirtiendo en la gran joya del plantel. Se ilusiona con conseguir el ascenso al final de la temporada.

¿De quién hablamos? Ese es el caso de Salvador Negrete. Tras el encuentro entre su nuevo club y Trasandino de Los Andes (contundente victoria 5-0), fue elegido como la figura. No escondió su alegría por lo que está pasando en el sur.

“Gracias por el premio. Me he sentido súper bien, la confianza de los compañeros fue lo mejor que me ha pasado, ya que pude rendir de buena manera este partido”, comenzó señalando a La Liga 2D.

Tras ello, explicó cómo se gestó su arribo al Estadio Chinquihue y lanzó: “Mi representante, Luis Flores, se comunicó con Pablo (Soto) y ahí hubo un acuerdo para venir para acá.

Finalmente, el atacante perteneciente a los registros de Universidad de Chile, se refirió al desafío de esta temporada: llegar a Primera B. “Más que consciente de ascender sí o sí“, concluyó.

Salvador Negrete en Universidad de Chile

Cabe destacar que antes de ser cedido a Deportes Puerto Montt, el habilidoso delantero disputó dos encuentros con los azules. Debutó en 2024 por Copa Chile y este 2025 sumó otro duelo en el mismo certamen.