Con el correr de los días, en Independiente crece la tensión a la espera del fallo de la Conmebol. El club de Avellaneda deberá presentar sus alegatos en Asunción, al igual que Universidad de Chile, pero en las últimas horas trascendió que el futuro de ambos equipos estaría prácticamente sellado, luego de los violentos incidentes que forzaron la suspensión del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pese a las especulaciones, en el Rojo mantienen viva una pequeña luz de esperanza, un pequeño resquicio que se encuentra en el Manual de Clubes de la Conmebol, y que en Independiente se aferran para evitar la descalificación del torneo continental.

Independiente sueña con reanudar el partido ante la U (Getty Images).

Según dio a conocer TyC Sports, el conjunto presidido por Nestor Grindetti se aferra a lo que establece el mencionado manual de la Conmebol. En su capítulo 5, titulado “Asuntos organizacionales”, el inciso 5.1.11.4 aborda los casos de “Cancelación” y señala: “En los casos en los que la interrupción fuera imputable a los clubes o a las personas por las que estos puedan ser responsables reglamentaria o disciplinariamente, se aplicará lo previsto en el Código Disciplinario, además de pagar todos los costos de la reanudación del encuentro”.

En Argentina, el ex árbitro Pablo Lunati también planteó la posibilidad de reanudar el encuentro: “Lo que me dijeron es que se puede ‘descancelar’ el partido y que hay una chance de jugarlo. El lío se generó porque entraron estos 50 muchachos de Independiente, si no el encuentro ya estaba terminado: 3-0 a favor del Rojo”, señaló el exreferee en Picado TV.

La teoría también sumó fuerzas en Perú. “Conmebol decidiría reanudar el partido y que se juegue en Asunción. Pasaría por un tema de cumplimiento con los derechos de televisión y por un tema económico”, lanzó el programa Movistar Deportes.

En la U asumen la clasificación en Copa Sudamericana

Durante esta jornada, el periodista Francisco Caneo de Radio Cooperativa afirmó que la Conmebol ya tendría prácticamente definido el fallo, y el dictamen será que la U avanzará a cuartos de final, pero con un severo castigo: al menos un partido de local sin público —incluido el cruce ante los peruanos— y una sanción como visitante que podría extenderse entre cuatro y ocho encuentros.