Este miércoles fue un día más que movido para Colo Colo y sus aspiraciones en el próximo mercado de pases, confirmando ya la permanencia de Fernando Ortiz para 2026 más la salida de cuatro figuras que no continuarán en el ‘Cacique’.

Además de ello, la situación de Brayan Cortés vuelve a moverse con fuerza en el mercado. El arquero, que no seguirá en Peñarol tras finalizar su préstamo, tampoco tendría en mente volver al ‘Cacique’, tal como confirmó el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Aníbal Mosa confirma que Brayan Cortés no continuaría en Colo Colo y que manejan opciones en el extranjero (Foto: Photosport)

El dirigente albo fue claro al detallar el escenario actual del iquiqueño, señalando que existen conversaciones avanzadas para mantenerlo en el extranjero. “Tenemos unas propuestas por Brayan para que continúe en el extranjero y las estamos analizando en este momento”, reveló Mosa, apuntando a que su retorno al Monumental está prácticamente descartado.

¿Colo Colo buscará un nuevo arquero?

Aún se desconoce eso sí si en Macul buscarán un nuevo guardavallas: “Nosotros ya estamos conversando con Fernando (Ortiz). Mañana seguramente tendremos una reunión telemática, porque él iba viajando de México a Buenos Aires”.

La decisión responde a la planificación deportiva y económica que Colo Colo pretende ejecutar en la temporada 2026, donde el ‘Indio’ claramente no sería la prioridad en el arco. El club entiende que el portero tiene mercado internacional y que esta podría ser una oportunidad para que el jugador siga compitiendo fuera del país.

En Peñarol su estadía no finalizó de la mejor forma cayendo en la final ante Nacional. De igual forma dejó buenas sensaciones que abrieron el apetito de algunos clubes. Blanco y Negro por su parte, no quiere apresurarse, pero sí ve con buenos ojos una nueva salida del iquiqueño al extranjero.

Por ahora, la dirigencia analiza las propuestas y espera tomar una decisión definitiva en los próximos días. Lo concreto es que Brayan Cortés no volvería a Colo Colo y seguirá escribiendo su carrera lejos del Monumental.

DATOS CLAVE

Brayan Cortés no seguirá en Peñarol, pero su retorno a Colo Colo está prácticamente descartado.

El presidente Aníbal Mosa confirmó que analizan propuestas para que Cortés siga en el extranjero.