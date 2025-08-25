Universidad de Chile debe dar vuelta la página y enfocarse en el Superclásico contra Colo Colo. Luego de la brutal barbarie vivida por sus hinchas tras la cordillera, los azules piensan en su próximo duelo por la Liga de Primera 2025.

En tal compromiso, tendrán que visitar a los albos en el Estadio Monumental. Un partido clave que puede marcar el camino de ambas instituciones en la recta final de la temporada.

Por ello, los azules necesitarán contar con lo mejor disponible, aunque ya hay dudas. La última de ellas, alude a un volante: su participación ante los de Macul se mantiene en incertidumbre.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Matías Sepúlveda. El carrilero por izquierda está entre algodones y tiene posibilidades de ausentarse del enfrentamiento.

De esta manera, se sumaría a Israel Poblete y Gabriel Castellón. Ambos mencionados se recuperan de sus respectivos desgarros, aunque la situación del arquero es más compleja: lo sufrió recientemente ante Independiente.

Matías Sepúlveda está en duda para el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. (Créditos: Photosport)

Eventuales reemplazantes en Universidad de Chile

¿A quién utilizará Gustavo Álvarez para suplir las eventuales ausencias? Felipe Salomoni, Maximiliano Guerrero y Cristopher Toselli asoman como opciones para cumplir dicho propósito.

No obstante, aún queda mucho paño por cortar en la semana previa al Superclásico: azules y albos se enfrentarán el domingo 31 de agosto. Será desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.