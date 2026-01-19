Universidad de Chile tiene un nuevo duelo amistoso para su pretemporada 2026. La escuadra laica agilizó las gestiones y pactó un partido para darle rodaje al equipo de Francisco Meneghini.

Es que luego de la suspensión del encuentro ante Racing Club (18/01) por los incendios forestales en la Región del Biobío, el conjunto estudiantil no quiso quedarse con las manos vacías.

Por ello y según la información recabada por BOLAVIP Chile, el cuadro universitario se medirá ante Santiago Wanderers. El compromiso está programado para este martes 20 de enero.

Será a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul y tendrá un formato digno de este período: se disputarán cuatro tiempos de 25 minutos. Una oportunidad para ambos cuerpos técnicos.

Tras ello, Universidad de Chile sacará aprendizajes en limpio y se dispondrá a emprender rumbo hacia Perú. En dicho vecino país, afrontará su primer desafío con público.

Francisco Meneghini tendrá un compromiso adicional en la pretemporada. (Imagen: Club Universidad de Chile)

Universidad de Chile piensa en Perú

El primer duelo a estadio lleno de los azules será ante Universitario de Deportes en la Noche Crema 2026. Tal duelo se realizará el sábado 24 de enero, desde las 22:00 hrs. de Chile, en el Estadio Monumental de Lima.

En resumen: