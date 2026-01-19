Universidad de Chile tiene un nuevo duelo amistoso para su pretemporada 2026. La escuadra laica agilizó las gestiones y pactó un partido para darle rodaje al equipo de Francisco Meneghini.
Es que luego de la suspensión del encuentro ante Racing Club (18/01) por los incendios forestales en la Región del Biobío, el conjunto estudiantil no quiso quedarse con las manos vacías.
Por ello y según la información recabada por BOLAVIP Chile, el cuadro universitario se medirá ante Santiago Wanderers. El compromiso está programado para este martes 20 de enero.
Será a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul y tendrá un formato digno de este período: se disputarán cuatro tiempos de 25 minutos. Una oportunidad para ambos cuerpos técnicos.
Tras ello, Universidad de Chile sacará aprendizajes en limpio y se dispondrá a emprender rumbo hacia Perú. En dicho vecino país, afrontará su primer desafío con público.
Universidad de Chile piensa en Perú
El primer duelo a estadio lleno de los azules será ante Universitario de Deportes en la Noche Crema 2026. Tal duelo se realizará el sábado 24 de enero, desde las 22:00 hrs. de Chile, en el Estadio Monumental de Lima.
En resumen:
- Escenario: El partido se llevará a cabo en el Centro Deportivo Azul (CDA) en La Cisterna.
- Formato de pretemporada: No será un partido tradicional de 90 minutos. Se acordó jugar cuatro tiempos de 25 minutos cada uno, lo que permitirá a ambos técnicos probar dos equipos distintos y dar carga física equitativa a todo el plantel.
- Puertas cerradas: El duelo no contará con presencia de público ni prensa, priorizando el trabajo táctico y la seguridad tras los eventos recientes en el país.