Universidad de Chile ya empieza a planificar lo que será su mes de octubre, en la que sin duda su gran desafío para dicho mes son sus duelos por las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que se enfrentará ante Lanús de Argentina.

En medio de lo que serán sus dos duelos por esta competencia continental ante los argentinos, los ‘Azules’ para esa fecha deben disputar un importante compromiso por el fútbol chileno: el Clásico Universitario ante Univerisdad Católica.

Dicho duelo, debería ser pactado para el fin de semana del 26 de octubre, en la que genera sin duda una problemática para la U, ya que el 23 y 30 del mismo mes, jugará ante Lanús de Argentina.

Por esto, desde la Universidad de Chile ya se empiezan a mover con antelación a lo que es esta situación, en la que los ‘Azules’ esperan que tengan consideración a lo que es su actuación en el ámbito internacional y este partido pueda ser aplazado.

El mismo presidente de la ANFP, Pablo Milad ya le dio un brutal portazo a la Universidad de Chile sobre lo que puede ser la programación del Clásico Universitario, en la que señaló que todo estaría en regla y el duelo, no cumple con las reglas para poder ser aplazado.

La U busca aplazar el Clásico Universitario | Foto: Photosport

En la U pegan el llamado a la ANFP

En esta jornada, el periodista Gonzalo Fouillioux informó en el programa ‘Balong Radio’ que desde la Universidad de Chile ya se mueven por esta situación y han iniciado conversaciones con la ANFP para buscar aplazar este duelo, considerando la importancia de los partidos que disputará la U a nivel internacional.

“La U no ha mandado nada a la ANFP oficial, pero ya llamó a la ANFP y hablaron, para suspender el partido”, declaró.

De esta forma, el escenario ya está claro y las próximas semanas podrían ser de intensas conversaciones, en la que se espera prontamente por una postura clara a lo que será este duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile.