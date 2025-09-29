Universidad de Chile confirmó una teoría en el empate ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada. El cuadro estudiantil es perseguido por una maldición en la vigente temporada.

En el compromiso disputado en el norte del país, el equipo de Gustavo Álvarez ratificó que le cuesta sin la camiseta azul. ¿En qué sentido? Utilizar uniforme alternativo ha sido perjudicial.

Ya sea superstición o coincidencia, los datos están sobre la mesa. Ni la indumentaria roja ni la flúor le han entregado éxito a la institución a lo largo de esta campaña.

En siete encuentros disputados sin su color tradicional, Universidad de Chile no ha sabido de victorias, ya sea en el plano local o internacional. ¿Mufa o netamente rendimiento deportivo?

En el caso de la polera roja, ha estado presente en cinco partidos: contra Audax Italiano, Everton, Botafogo, Guaraní y Alianza Lima. En tales duelos en condición de visita, el elenco universitario cosechó tres derrotas y dos empates.

Por su parte, desde su debut en el compromiso ante Independiente de Avellaneda en Buenos Aires, la indumentaria flúor tampoco ha logrado triunfar. Sumó su segunda participación en el 1-1 ante los granates.

Universidad de Chile no ha podido ganar de rojo ni de flúor en 2025. (Photosport)

Próximo partido de Universidad de Chile

El siguiente compromiso de los azules será ante Palestino por la Liga de Primera 2025. Tal enfrentamiento está pactado para el fin de semana del sábado 18 de octubre: aún no tiene programación oficial.