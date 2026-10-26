Universidad de Chile vs. Everton: horario y dónde ver EN VIVO por la Liga de Primera

Los azules van con todo ante los 'Ruleteros' con el fin de recortar distancias con Colo Colo en la cima de la Liga de Primera.

Una oportunidad única tiene este lunes Universidad de Chile para recortar distancias con Colo Colo en la cima de la tabla de posiciones. La U enfrenta a Everton por el cierre de la Fecha 25 de la Liga de Primera 2026, con el objetivo de aprovechar el empate de los albos ante Palestino, que le abrió una puerta a los azules para estrechar a siete puntos la diferencia con los albos.

El conjunto universitario llega al choque ante los ‘ruleteros’ con 45 puntos y sin margen de error para darle caza al Cacique. Una victoria en Rancagua, le permitiría al elenco de Fernando Gago quedar a siete unidades de los albos cuando restan cinco jornadas para el término del campeonato.

Además, el partido ante los viñamarinos será la antesala de uno de los encuentros más esperados en la recta final del torneo: el Clásico Universitario frente a Universidad Católica, programado para el próximo domingo en el Claro Arena.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs. Everton?

Universidad de Chile recibe a Everton este lunes 26 de octubre, desde las 18:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua, por el cierre de la Fecha 25 de la Liga de Primera.

¿Dónde ver en vivo Universidad de Chile vs. Everton?

El encuentro entre azules y ruleteros será transmitido por televisión a través de TNT Sports Premium. Además, estará disponible vía streaming en la plataforma HBO Max.

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Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera