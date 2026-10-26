Manuel de Tezanos pide la salida de este protagonista de Universidad Católica: “Es un ciclo cumplido”

Universidad Católica volvió a ver acción dentro de la Liga de Primera y no lo pudo hacer de la mejor forma posible, ya que los dirigidos por Daniel Garnero cayeron por 3-1 ante Unión La Calera y ceden en su lucha por el Chile 2.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio en el programa ‘Tarde pero al Balong’ para hablar del rendimiento de los ‘Cruzados’, en la que no tuvo filtro alguno para comentar esta actuación de la UC.

“El entrenador algo de responsabilidad tiene, hoy Católica contra el colista del torneo, después de 29 partidos sin jugar un solo minuto y recuperando lesionados, no pudo mejorar nada y es más, involucionó diría yo”, comenzó indicando de Tezanos.

Luego, el comunicador se volcó con todo en contra de Daniel Garnero, a quien lo cuestiona por lo que ha sido su trabajo en la Universidad Católica en esta temporada, en donde considera que el equipo no posee de variantes en su forma de jugar.

De Tezanos le da con todo a Garnero | Foto: Photosport

“Eso de Garnero hace lo que puede con lo que tiene, no es así, yo diría que Garnero hace lo que puede con lo que tiene, si viera algo, si viera una intención de cambiar la forma táctica, la forma de jugar, la forma de salir o defender, sigue jugando el mismo partido desde la fecha uno del torneo”, declara.

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Concluyendo, de Tezanos sin filtro alguno señaló que Garnero no ha sido capaz de darle las herramientas a sus jugadores para poder salir de este irregular momento y por aquello, le pondría punto final a su ciclo en la banca de los ‘Cruzados’.

“Un entrenador mejora jugadores y le da herramientas a los jugadores y siento que el entrenador no le da ninguna herramienta a los jugadores, para mí es un ciclo cumplido, este año ha sido un desastre”, cerró.