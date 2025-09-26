Universidad de Chile logró la hazaña en Coquimbo. Sin su público tras la grave sanción impuesta luego de los incidentes ante Independiente en Avellaneda, los azules vencieron en Coquimbo a Alianza Lima y se metieron en semifinales de la Copa Sudamericana.

El primer tanto del cuadro laico llegó tras una gran asistencia de Matías Sepúlveda, y fue Lucas Assad quien apareció para poner el 1 a 0 y desatar el grito de gol del cuadro laico en los 5′ del primer tiempo.

Luego en la segunda parte, el “Otaku” Javier Altamirano sacó un soberbio zapatazo para meter el balón en un ángulo del pórtico aliancista, poniendo así el 2 a 0 para los de Gustavo Álvarez.

Universitario de Lima manda feroz troleo a Alianza Lima

Es sabido de la amistad entre Colo Colo y Alianza Lima. Aquello deriva en que el archirrival del cuadro “Íntimo”, Universitario, sea aliado natural de la Universidad de Chile.

Tras la caída de los de Matute en Coquimbo, el equipo “Crema” se subió al carro del triunfo y festejó la eliminación de su archirrival en la Copa Sudamericana con altísimo termeo.

“La U es la clave”, dijeron en sus redes, junto al hashtag #LaGarradelÚnicoGrande.

¿Cuándo se juegan las semifinales de Copa Sudamericana?

Ahora, Universidad de Chile enfrentará a Lanús en semifinales de Copa Sudamericana, equipo que acaba de dejar en el camino a uno de los grandes favoritos del certamen como lo era Fluminense.

Dicho encuentro de ida se jugará la semana del 22 de octubre donde los azules serán locales. En tanto, la vuelta se jugará la semana entrante en Argentina.