Esta noche Universidad de Chile tiene su primer partido amistoso oficial de su pretemporada, donde visita a Universitario de Deportes en Perú, en un tremendo evento denominado la ‘Noche Crema’, en el Estadio Monumental de Lima.

Los azules fueron invitados por el tricampeón peruano a menos de una semana del estreno oficial en la Liga de Primera 2026, donde la U debutará el viernes 30 de enero ante Audax Italiano a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Por ende, esta será la última prueba para el equipo que ahora dirige Francisco ‘Paqui’ Meneghini, donde también se podría ver el debut de los refuerzos, como Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Lucas Romero.

El Estadio Monumental de Universitario está listo para la ‘Noche Crema’. (Foto: Bolavip)

¿Dónde ver EN VIVO la ‘Noche Crema’ en Chile?

En un principio, este partido amistoso no iba a tener transmisión para Chile, incluso no se podrá ver en televisión. Pero en las últimas horas se abrió una ventana de esperanza para los hinchas azules.

Esto porque la ‘Noche Crema’ está siendo transmitida en su totalidad, en vivo y gratis, por el canal de YouTube de TVPerú (TVPE), que es la televisión pública del país vecino.

¿A qué hora empieza el amistoso de Universitario vs. Universidad de Chile?

El partido amistoso entre Universitario y Universidad de Chile se disputará desde las 22:45 horas de Chile (20:45 hrs. de Perú).

En síntesis