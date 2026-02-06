Más allá de los esquemas tácticos, el regreso de Eduardo Vargas a la Universidad de Chile ha tomado un matiz profundamente humano. Aunque en conferencia de prensa este viernes el técnico Francisco Meneghini se mostró cauto ante los medios, puertas adentro la decisión ya está tomada: el delantero será el eje del ataque este domingo ante Huachipato.

Turboman tuvo pocos minutos ante Audax Italiano cuando los azules estaban con nueve hombres por las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero y ahora tendrá la responsabilidad de comandar el ataque de la U en el CAP.

El cuerpo técnico ha quedado sorprendido no solo por el despliegue físico de Vargas, sino por su conexión sentimental con el club tras 15 años de ausencia.

Según reveló el propio Paqui, la emoción de Vargas es palpable en cada entrenamiento y fue evidente en los pocos minutos que sumó ante Audax Italiano.

“Se le notaba emocionado; es una etapa especial y eso lo transmite en cada acción”, confesó el DT sobre el impacto psicológico que ha tenido el jugador en el plantel.

Francisco Meneghini afirmó que vio emocionado a Eduardo Vargas.

La pieza clave ante Huachipato

Con la convicción de que Vargas está “en buenas condiciones físicas y con muchas ganas”, Meneghini ya le comunicó al ariete que liderará la ofensiva. Esta decisión busca capitalizar el liderazgo que el jugador ha construido en pocas semanas, convirtiéndolo en el referente necesario para suplir la baja del sancionado Juan Martín Lucero y de Octavio Rivero, el que no está al 100% en lo físico.

El 11 de la U ante los acereros

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Diego Vargas; Javier Altamirano; Lucas Assadi y Eduardo Vargas.