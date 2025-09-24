Universidad de Chile sigue preparándose con todo lo que es su partido por los cuartos de final de vuelta por la Copa Sudamericana, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez se enfrentan ante Alianza Lima para buscar la clasificación.

Para lo que es este partido, el ex futbolista Marcelo Barticciotto tomó la palabra en Radio Cooperativa y le dio un importante consejo al equipo nacional, en la que sabe que tiene la misión de lograr la clasificación en Chile, pero que no debe descuidarse por lo que haga el equipo visitante.

“Es un equipo que te sabe tener la pelota sin llegar al arco rival, pero que tiene jugadores de buen pie. La U tiene que salir a ganar el partido, pero no descuidar atrás tampoco”, parte señalando Barticciotto.

El ‘Barti’ señala que la Universidad de Chile no puede desequilibrarse en lo que es este partido, en la que deben ser un equipo muy inteligente para poder quedarse con la serie ante Alianza Lima, teniendo en consideración lo que será su localía sin público.

Barticciotto y su consejo a la U ante Alianza Lima | Foto: Photosport

“Eso puede llegar a ser un tema de desequilibrio que le puede llegar a pasar, de querer salir a ganar, no tendrá el empuje de la gente, que eso a veces hace que la presión para el futbolista sea mayor, que el hincha exige ir para el frente, ahora no la va a tener”, apunta.

Barticciotto le pide paciencia a la U

Concluyendo, Barticciotto le deja el claro mensaje a la U de tener mucha paciencia para este partido, el cuál será fundamental para poder quedarse con esta serie de cuartos de final ante Alianza Lima, en la que también resalta las cualidades del conjunto peruano y de la que hay que tener cuidado.

“La U va a tener que tener paciencia, sin perder la velocidad y rapidez para poder llegar al área, pero también no descuidar atrás, para ver cómo marcar a Barcos, el otro día lo complicó, a medida que le llega la pelota, resuelve y rebota a sus compañeros y sobre todo con los de afuera, con Quevedo y Castillo, tendrán metros para recorrer, si la U no es preciso”, finaliza.