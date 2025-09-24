Universidad de Chile ya prepara sus últimos detalles para lo que será un partido crucial por la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ se verán las caras ante Alianza Lima por el duelo de vuelta por los cuartos de final en Coquimbo.

En la previa a este duelo, el periodista Cristian Caamaño tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN, en la que dejó en claro que la Universidad de Chile para poder avanzar en esta serie, debe jugar un partido perfecto ante su rival.

“Para ganar a nivel internacional hoy tienes que hacer un buen partido, ese es el piso, no se gana de otra forma que no sea un primer partido y eso no es solo atacar bien, sino que también defender bien”, comenzó señalando Caamaño.

En esa línea, el comunicador no titubeó para nada y señaló de forma clara que para él, la Universidad de Chile podrá quedarse con esta serie ante Alianza Lima y avanzar a la fase de semifinales del torneo continental.

Caamaño confía en la U | Foto: Photosport

“La U tiene las herramientas, no tengo dudas que la U va a pasar el jueves”, remarcó.

Concluyendo, Caamaño explica que el equipo de Gustavo Álvarez le tomó la mano a Alianza Lima en lo que fue el partido de ida y si modifica ciertos puntos del partido anterior, los ‘Azules’ podrían quedarse con este partido y la serie.

“La U ya lo calibró en Lima, el tema de ellos defensivos también, si la U puso siempre a los jugadores en campo rival. Mientras más largo tengan que buscar a Barcos, es mejor para la U”, concluyó.