Vicente Fernández se juramenta con el hincha de la Universidad de Chile tras su llegada: "Desde donde me toque daré lo mejor de mi”

Universidad de Chile le puso fin a lo que fue su mercado de pases dentro del fútbol chileno, en la que los ‘Azules’ lograron concretar la llegada de su anhelado y necesitado lateral izquierdo para la segunda parte del año.

El defensor Vicente Fernández fue oficializado como nuevo refuerzo de la U en las últimas horas y tras su presentación, el jugador conversó con el canal oficial del club, en la que dejó sus primeras palabras tras su llegada.

“La verdad que estoy tranquilo, muy contento y esperanzado, con mucha ilusión de que sea positiva la experiencia, estoy muy feliz”, partió indicando Fernández.

La gran interrogante que se ha forjado por la llegada del jugador nacional es por su situación física, en la que llega tras una larga lesión sufrida en Talleres de Córdoba, pero en su arribo pone paños fríos por aquello y avisa que está en gran forma.

Vicente Fernández fue oficializado en la U | Foto: Universidad de Chile

“Físicamente yo estoy bien, vengo haciendo trabajos desde hace tiempo en Talleres, la rodilla ya está bien, clínicamente está bien y yo estoy 10 puntos desde lo físico”, detalló.

En su llegada al club, el nuevo defensor del ‘Romántico Viajero’ explicó todo lo que le puede aportar al equipo de Mauricio Pellegrino, en la que indicó que la experiencia de su paso por Argentina puede ser positiva para afrontar un gran desafío cómo lo es la U.

“Puedo aportar experiencia, que tuve ahora en estos seis meses que a pesar de no jugar en Argentina, se aprenden cosas nuevas. Además de lo que ya conozco del torneo nacional, espero desde mi lugar aportar con mi granito de arena en lo que se pueda”, apuntó en el canal oficial del club.

Finalmente, Fernández abordó lo que son sus principales pretensiones en su llegada a la Universidad de Chile, en la que se juramentó dejar el todo por el todo por el bien del equipo para este nuevo ciclo.

“Mis objetivos siempre son competir más que participar, dar lo mejor de mi siempre. Desde donde me toque, si me toca jugar, dar lo mejor de mi y si es que no, apoyar a mis compañeros. Vengo a dar lo mejor de mi, esperen eso siempre”, concluyó.