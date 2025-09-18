Universidad de Chile tiene un nuevo desafío internacional esta noche, ya que los azules deberán presentarse en Perú para enfrentar a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El compromiso se avizora complicado para la U, toda vez que el conjunto peruano ha tenido un sorprendente 2025 internacional donde eliminó a Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.

Castañeda confía en el mediocampo azul. | Foto: Photosport

Víctor Hugo Castañeda, histórico ex jugador azul, le entregó en bandeja la receta a Gustavo Álvarez para que la U salga airoso hoy día desde Perú: “Lo mejor de la U es el mediocampo, tiene muy buen pie, muy buena recuperación de balón y genera muchas situaciones, aunque no todas las puede convertir”, analizó en diálogo con El Mercurio.

Bajo esa misma línea, Castañeda complementa diciendo que “Díaz-Aránguiz son sólidos y Assadi está pasando por un momento espectacular, se convenció de que e bueno para el fútbol y no solo para la pelota. Los laterales suman bien al ataque, pero de repente asumen demasiados riesgos y el equipo queda desequilibrado”.

¿Podrá la U replicar lo hecho en la Supercopa ante Colo Colo? Todo se sabrá esta noche cuando los azules busquen golpear de entrada ante Alianza Lima y, de esa manera, devolverse a Santiago con un resultado que deje la llave abierta pensando en las semifinales.

El último antecedente

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por los octavos de final de la Copa Libertadores 2010, donde empataron 2-2 en la ida y la U resolvió 1-0 en la vuelta disputada en el Estadio Monumental.