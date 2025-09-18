Universidad de Chile se vuelve a ver las caras con Alianza Lima después de un largo tiempo, toda vez que azules y aliancistas se enfrentaron en la Copa Libertadores 2010 con una polémica y agónica clasificación de los azules.
Uno que todavía tiene dicho compromiso en la retina es el ex jugador de Alianza Lima, José Carlos Fernández: “Todavía nos acordamos de lo que paso en la Copa Libertadores 2010. Fue muy raro lo que ocurrió: que el juez de línea anule el gol y el árbitro vaya y lo convalide, fue algo que nunca se vio”, abrió diciendo en diálogo con El Mercurio.
En esa misma línea, el ex jugador de fútbol peruano asegura que “En otros casos el árbitro anula un gol y el juez de línea lo corrige porque tiene una mejor posición, pero acá fue lo contrario”, complementó.
Fernández cree que hoy se vivirá un clima de guerra en Matute: “Venganza es una palabra muy fuerte, pero sí sería lindo cobrarnos revancha después de esa eliminación injusta. No tengo ninguna duda de que la gente lo vivirá a mil, especialmente por ese recuerdo de todos los aliancistas”.
Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad de Chile saldrá a la cancha en Perú con la misión de lograr un buen resultado que deje abierta la llave para la vuelta a disputarse en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.
Así se jugará la llave entre la U y Alianza Lima
La U juega hoy jueves 18 de septiembre a las 9:30 de la noche, mientras que el compromiso de vuelta se disputará una semana más tarde, el 25, en suelo coquimbano tras no poder utilizar el Estadio Nacional.