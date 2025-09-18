Universidad de Chile se vuelve a ver las caras con Alianza Lima después de un largo tiempo, toda vez que azules y aliancistas se enfrentaron en la Copa Libertadores 2010 con una polémica y agónica clasificación de los azules.

Uno que todavía tiene dicho compromiso en la retina es el ex jugador de Alianza Lima, José Carlos Fernández: “Todavía nos acordamos de lo que paso en la Copa Libertadores 2010. Fue muy raro lo que ocurrió: que el juez de línea anule el gol y el árbitro vaya y lo convalide, fue algo que nunca se vio”, abrió diciendo en diálogo con El Mercurio.

La U quiere golpear en la ida. | Foto: Photosport

En esa misma línea, el ex jugador de fútbol peruano asegura que “En otros casos el árbitro anula un gol y el juez de línea lo corrige porque tiene una mejor posición, pero acá fue lo contrario”, complementó.

Fernández cree que hoy se vivirá un clima de guerra en Matute: “Venganza es una palabra muy fuerte, pero sí sería lindo cobrarnos revancha después de esa eliminación injusta. No tengo ninguna duda de que la gente lo vivirá a mil, especialmente por ese recuerdo de todos los aliancistas”.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad de Chile saldrá a la cancha en Perú con la misión de lograr un buen resultado que deje abierta la llave para la vuelta a disputarse en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Así se jugará la llave entre la U y Alianza Lima

La U juega hoy jueves 18 de septiembre a las 9:30 de la noche, mientras que el compromiso de vuelta se disputará una semana más tarde, el 25, en suelo coquimbano tras no poder utilizar el Estadio Nacional.