Universidad de Chile prepara su visita a Lanús por semifinales de Copa Sudamericana. Luego del 2-2 del compromiso de ida, los azules deberán definir la llave en Buenos Aires.

El elenco universitario irá hasta La Fortaleza (Estadio Néstor Díaz Pérez) para intentar vencer al conjunto granate y acceder a la definición por el título continental.

Sin embargo, tendrá un importante punto en contra: la masiva concurrencia de los hinchas locales al partido. Se espera que la revancha cuente con más de 40 mil personas en las graderías.

Los fanáticos argentinos prometen un ambiente totalmente hostil para Universidad de Chile, pero un histórico azul le bajó el perfil a las amenazas. Ese es el caso de Víctor Hugo Castañeda.

En conversación con BOLAVIP Chile, el retirado crack lanzó: “Los de afuera no juegan, de eso tiene que estar convencida la U. No juegan, los de afuera son puras bravatas y nada más”.

Luego, el mítico mediocampista analizó el encuentro y agregó: “Es que yo creo que el fuerte de Lanús es esperar y contragolpear, hacer transiciones rápidas y eso le da resultados”.

“Los jugadores se generan media opción de gol y la concretan. Entonces, no sé cómo funcionará cuando tiene la obligación de salir a jugar, de salir a proponer”, finalizó el referente laico.

Universidad de Chile visitará a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. (Imagen: Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Lanús

La revancha entre azules y granates, válida por las semifinales de Copa Sudamericana, está programada para este jueves 30 de octubre. Se jugará desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio Néstor Díaz Pérez.

