Universidad de Chile logró un sufrido empate 2-2 contra Lanús en la ida de las semifinales de Copa Sudamericana. La escuadra azul tendrá que ir hasta Buenos Aires para definir la llave.

En dicha revancha, la exigencia será al mil, más con el antecedente del primer enfrentamiento: terminó con discusiones entre contrincantes. Uno de los que se enfrascó en un cara a cara fue Cristopher Toselli.

Tras el gol de Charles Aránguiz en el minuto 90+9, el portero suplente de los azules protagonizó un tenso momento con Lautaro Morales. Así lo reveló un registro audiovisual obtenido por BOLAVIP Chile.

En el video, se puede ver cómo el arquero de Universidad de Chile empujó al jugador granate y ello provocó un tumulto. El propio plantel azul tuvo que contener al guardameta de 37 años, que acusó que le lanzaron una botella.

¿Cómo terminó el altercado? Los jugadores en cuestión fueron separados por sus compañeros y por sus respectivos cuerpos técnicos. Los ánimos terminaron caldeados en el Estadio Nacional.

Un punto a considerar para el partido de vuelta, que se jugará el jueves 30 de octubre. Dicho compromiso, válido por semifinales de Copa Sudamericana, se disputará desde las 19:00 horas en el Estadio Néstor Díaz Pérez.

VIDEO: El cara a cara del arquero de Universidad de Chile