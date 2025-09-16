El Superclásico entre la Universidad de Chile y Colo Colo sigue dando que hablar tras lo que fue la sólida victoria del conjunto de Gustavo Álvarez, quien se impuso por 3-0 ante su clásico rival en la final de la Supercopa en el Estadio Santa Laura.

Dentro de lo que fue este duelo, un tenso momento fue el que se vivió en el cierre del partido, en la que el portero de la U, Cristopher Toselli y el defensord e Colo Colo, Emiliano Amor, fueron los grandes protagonistas.

En la parte final del partido, el delantero azul, Maximiliano Guerrero realizó una gran jugada personal que decidió terminar con una rabona, buscando sorprender a Fernando de Paul, acción que no fue muy bien vista por el defensor, Emiliano Amor.

Tras esto, el zaguero de Colo Colo salió tras el atacante azul para increparlo por dicha acción y este momento lo presenció el portero Cristopher Toselli, quien desde la banca de suplentes le paró los carros al defensor ‘Albo’: “Eh, eh, cierra el hort… Amor, cierra el hort…”, fue lo que señaló.

VIDEO: LA PARADA DE CARROS DE TOSELLI A AMOR EN EL SUPERCLÁSICO