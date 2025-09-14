Aunque la atención del plantel de Universidad de Chile está puesta en el crucial duelo de este domingo 14 por la Supercopa ante Colo Colo, los Azules también observan de cerca lo que ocurre con Alianza Lima.

Los Íntimos llegan a su compromiso por la Copa Sudamericana con dudas, tras caer 3-4 ante Real Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

La derrota se potenció por la ausencia de su dupla titular de centrales, Carlos Zambrano y Renzo Garcés, lo que obligó al DT Néstor Gorosito a improvisar con Giancarlo Chávez y Jean Pierre Archimbaud.

¿Cómo llegaron los goles de Deportivo Garcilaso ante Alianza Lima?

En el primer tanto, Juan Diego Lojas aprovechó la falta de coordinación entre Chávez y Archimbaud en un balón detenido. Pedro Aquino parecía encargado de marcarlo, pero fue anticipado con claridad.

En el segundo tanto, la defensa quedó desorganizada en un pelotazo largo. Chávez perdió la marca de Naya, dejando a Guillermo Enrique frente al pivoteo. Archimbaud llegó tarde a la jugada y Pablo Erustes tuvo tiempo y espacio para definir el 2-1.

En el tercer gol del conjunto visitante, Archimbaud volvió a fallar, esta vez cometiendo la falta que derivó en el penal para el visitante.

En el cuarto y último gol, toda la defensa quedó mal parada. Francisco Arancibia avanzó con libertad por la izquierda, mientras Chávez y Archimbaud realizaron una marcación deficiente y Enrique no se cerró correctamente.

Estos errores defensivos de Alianza Lima no pasan desapercibidos para la U y Gustavo Álvarez, estratega argentino que analiza cada detalle de su rival en la Sudamericana.

¿Cuándo juega la U vs. Alianza?

Universidad de Chile enfrentará el próximo jueves 18 de septiembre a Alianza Lima en tierras peruanas, mientras que la revancha está pactada para el jueves 25 del mismo mes en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.