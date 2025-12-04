El nombre de Waldo Ponce siempre aparece cuando se habla de defensores históricos de Universidad de Chile. Formado en el Centro Deportivo Azul (CDA), el exzaguero no solo brilló con la camiseta azul: también dejó huella en la Selección Chilena y tuvo un destacado paso por el fútbol internacional.

Sin embargo, su carrera también guarda episodios poco conocidos, especialmente en los primeros años de su trayectoria profesional.

A comienzos de los 2000, cuando recién empezaba a consolidarse como titular en la U, Ponce comenzó a despertar interés de otros clubes del fútbol chileno. Por esos años, Cobreloa vivía una época dorada: era protagonista en Copa Libertadores, peleaba campeonatos locales y reunía a varios seleccionados nacionales en su plantel.

Waldo Ponce vistiendo la camiseta de Universidad de Chile | FOTO: Archivo

En ese contexto de competencia interna y ofertas, Ponce recibió un llamado que muy pocos hinchas azules conocían hasta hoy.

Waldo Ponce y el llamado de Cobreloa

Durante su participación en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, el exdefensor sorprendió al relatar una historia hasta ahora inédita sobre esos primeros años de su carrera.

Ponce confesó que estuvo muy cerca de dejar el Romántico Viajero para fichar por los Zorros, club que en ese entonces era dirigido por Nelson Acosta. “Yo recibí una oferta formal de Cobreloa en el tiempo que estaba el profe Nelson Acosta. En ese tiempo Cobreloa tenía la selección completa en Calama: Nelson Tapia, Lucho Fuentes, Rodrigo Pérez, Martel, por nombrar algunos”, lanzó el nacido en Los Andes, graficando el peso del interés loíno.

Aun así, todo terminó tomando un rumbo diferente. El exzaguero explicó que aquella propuesta terminó siendo clave para asegurar su continuidad en la U. “Me sirvió para negociar con la U un contrato mejor y un aumento de sueldo, y finalmente no me fui”, sentenció entre risas.

En síntesis…

