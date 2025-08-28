Universidad de Chile visitará a Colo Colo este domingo a las 15:00 en el estadio Monumental por el Campeonato Nacional 2025. La U viene con confianza ante su tradicional rival, pues ya ganó por 2-1 el partido del primer semestre en el Nacional y el año pasado rompió la mala racha en Pedrero.

Los Azules necesitan el triunfo sí o sí para seguir con opciones en el Torneo de Primera División. Por aquello, el compromiso toma más trascendencia aún en el Centro Deportivo Azul. Uno de los que supo jugar este tipo de partidos es Waldo Ponce.

El destacado exdefensor no quiere polémicas en torno al partido y resalta que lo más importante es lo que suceda en el campo de juego: “Es importante que el tema quede solo en la cancha y sea un espectáculo deportivo por todo lo que ha pasado”, dijo en TNT Sports.

También elogió a tres futbolistas del actual equipo de Gustavo Álvarez. De hecho, a uno lo calificó como el mejor del medio local en el presente. Eso sí, dejó claro que la fortaleza de la U radica en el colectivo.

“Assadi ha marcado diferencias, pero la U se basa en el rendimiento colectivo. Aránguiz hoy es el mejor jugador del fútbol chileno, y Hormazábal es un recambio muy prometedor para la selección. Es lo que se necesitaba para suplir finalmente al Huaso Isla”, comentó Waldini respecto a tres figuras de la U.

Waldo Ponce nombra a Charles Aránguiz como el mejor del fútbol chileno. (Foto: Photosport)

¿Cómo llega Universidad de Chile en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional?

Los Azules marchan en el segundo puesto del Campeonato Nacional con 38 puntos, a 12 unidades del puntero Coquimbo Unido, pero con un partido pendiente frente a Everton en el Estadio Nacional.